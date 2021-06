Pogoda na 5 czerwca. Kolejne ciepłe dni przed nami. Lato na dobre zagościło w Polsce

Niedziela również zapowiada się ze zmiennym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Na poniedziałek dla zachodnich i centralnych regionów kraju synoptycy prognozują pogodną aurę. Na pozostałym obszarze Polski wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. W trakcie wyładowań atmosferycznych spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość od 60 do 80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Dolnym Śląsku do 25 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany, północny wiatr.