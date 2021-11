Pogoda na czwartek, 11 listopada. Głównie pogodnie, ale chłodno TVN Meteo/x-news

W czwartek rano miejscami będzie mglisto. W ciągu dnia czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego na północy i zachodzie. Lokalnie na Wybrzeżu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego, słabo i umiarkowanie. Na Wybrzeżu okresami okaże się dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50 kilometrów na godzinę.