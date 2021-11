Pogoda na czwartek, 18 listopada. Czwartek pochmurny z przejaśnieniami. Czeka nas kilka cieplejszych dni Redakcja Kraków

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Będą przemieszczać się dwie strefy opadów deszczu i mżawki do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Jedynie na południowym zachodzie kraju na ogół nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.