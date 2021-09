Pogoda na niedzielę, 5 września. Słonecznie i ciepło TVN Meteo/x-news

Polska dostała się pod wpływ pogodnego wyż z centrum przemieszczającym się znad Szwecji w stronę Bałtyku. W niedzielę czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany. W ciągu kolejnych dni Polska pozostanie pod wpływem wyżu, którego centrum będzie przemieszczać się na południowy wschód, w stronę Ukrainy, a później Rosji. Zimne powietrze polarne zostanie w przyszłym tygodniu wyparte przez bardzo ciepłe masy powietrza znad południowo-zachodniej Europy.