Pogoda na piątek, 1 lipca. Dzień upłynie pod znakiem chmur i burz TVN Meteo/x-news

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie, wschodzie i południowym wschodzie kraju opady deszczu do 20 l/mkw. oraz burze z opadami do 30 l/mkw. Poza tym przelotne opady do 5-10 l/mkw. Od 20 st. na Dolnym Śląsku do 25 w centrum kraju. Wiatr północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny do 90km/godz.