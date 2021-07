Pogoda na piątek, 23 lipca. Nadciąga zwrotnikowe, nasycone wilgocią powietrze. To oznacza pogodowe kłopoty

Na piątek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Na wschodzie, południu i w centrum kraju będzie jednak przejściowo duże z niewielkimi przelotnymi opadami deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Kaszubach, Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

W Małopolsce na termometrach zobaczymy od 21 st. C na Podhalu przez 24 st. C w Krakowie i Chrzanowie do 25 st. C w Tarnowie.

Sobota zapowiada się pogodnie, tylko na północnym wschodzie Polski pojawi się więcej chmur kłębiastych, z których przelotnie popada. Deszczu jednak nie będzie więcej niż do 3 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Kaszubach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.