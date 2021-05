Pogoda na piątek, 28 maja. Koniec miesiąca deszczowy i chłodny. Potem nastąpi przełom w pogodzie

Piątek na Podkarpaciu zapowiada się pogodnie, poza tym pojawią się przelotne opady deszczu o sumie 2-7 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu.

W Małopolsce temperatura wyniesie od 13 stopni C w Zakopanem, 15 st. C w Oświęcimiu, Wadowicach i Olkuszu, do 18 st. C w Krakowie i Chrzanowie. W ciągu dnia może przelotnie popadać.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

W sobotę pogodna aura czeka mieszkańców Pomorza Zachodniego. Na pozostałym obszarze kraju będzie przelotnie padać, a w rejonie Podkarpacia pojawią się również burze z opadami do 5-15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 18 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 80 kilometrów na godzinę.