Pogoda na poniedziałek, 1 listopada. Z poniedziałkiem początek końca złotej polskiej jesieni TVN Meteo/x-news

Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Poza tym dość pogodnie. Od 12 st. na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie do 17 w Małopolsce. Wiatr południowo-zachodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, w porywach do 50km/godz. We wtorek bez opadów tylko na Podlasiu. W całym kraju będzie też chłodniej.