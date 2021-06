Pogoda na poniedziałek, 21 czerwca. Ciepła pierwsza połowa dnia, potem możliwy deszcz TVN Meteo/x-news

Poniedziałek zapowiada się dwojako. Do Polski nadal będą napływać ciepłe masy powietrza, ale w drugiej części dnia pogoda może zacząć się zmieniać. Szczególnie będzie to odczuwalne w zachodniej części kraju. Może tam spaść deszcz, niewykluczone są także burze. W Krakowie będzie ok. 31 stopni.