Pogoda na poniedziałek, 7 czerwca. Będzie słonecznie i bardzo ciepło. W tym tygodniu załamanie pogody TVN Meteo/x-news

Przez najbliższe dni będziemy mogli cieszyć się słońcem i wysoką temperaturą. Pogoda zacznie zmieniać się w środku tygodnia, kiedy wkroczą opady deszczu, a później także burze. Te mogą być gwałtowne, z porywami wiatru nawet do 90 kilometrów na godzinę. W poniedziałek na wschodzie pojawią się jedynie przelotne opady deszczu. Spadnie tam do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza nad Zatoką Gdańską do 27 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku północnego.