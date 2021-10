Pogoda na sobotę, 9 października. Do niedzieli słonecznie, ale zimno. Potem chmury, opady i jeszcze zimniej

Pogoda w sobotę zapowiada się na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 15 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, na południu miejscami silniejszy, wiatr ze wschodu.

Niedziela także przyniesie nam słoneczną pogodę. Temperatura maksymalna sięgnie od 8 st. C na Podlasiu do 13 st. C na Podkarpaciu. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Poniedziałek na północy i wschodzie upłynie pod znakiem pochmurnego nieba i opadów deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Podlasiu do 13 st. C na Pomorzu. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

We wtorek czeka nas zmienne zachmurzenie i opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Ze wschodu i południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W środę będzie na ogół pochmurno, można też spodziewać się deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, północno-zachodni wiatr.