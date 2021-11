Pogoda na środę, 10 listopada. Niewielkie zachmurzenie TVN Meteo/x-news

Środa, po zaniku porannych mgieł, na południu kraju upłynie z małym zachmurzeniem, w centralnych i wschodnich regionach okaże się ono umiarkowane, a na północy i zachodzie przejściowo duże. Nigdzie nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza w rejonie Suwałk i Białegostoku, przez 9-10 st. C na zachodzie i w centrum, do 11-12 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Miejscami na południu kraju, głównie w rejonie Przedgórza Sudeckiego, w porywach osiągnie prędkość do 30-40 kilometrów na godzinę.