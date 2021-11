Pogoda na środę, 17 listopada. Będzie pochmurno z opadami deszczu. Silne porywy wiatru TVN Meteo/x-news

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i rozpogodzeniami przede wszystkim na południu i południowym wschodzie kraju. Na Pomorzu wystąpią słabe opady deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, lokalnie możliwe 10 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.