Pogoda na środę, 19 maja. Środa z przelotnym deszczem i przejaśnieniami. Na zachodzie wystąpią burze TVN Meteo/x-news

Środa przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na zachodzie wystąpią burze z opadami do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z północnego zachodu. W porywach burzowych może wiać do 60-80 km/h.