Pogoda na wtorek, 27 lipca. Możliwe trąby powietrzne na wschodzie kraju TVN Meteo/x-news

W najbliższych dniach burzom będą towarzyszyć bardzo silne porywy wiatru i grad, choć rozpogodzenia też się pojawią. Czeka nas upał, ale i miejscami maksymalnie niewiele ponad 20 stopni Celsjusza. Pogoda do ostatnich dni lipca nie da nam się nudzić. Wtorek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Pojawią się też przelotne opady deszczu o sumie do 15 litrów wody na metr kwadratowy oraz burze z gradem i opadami do 40 l/mkw. Gwałtowne zjawiska, w tym trąby powietrzne, możliwe są szczególnie na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Warmii i Kaszubach, przez 26 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany. W burzach powieje silnie, w porywach osiągając prędkość do 80-100 kilometrów na godzinę.