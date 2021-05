Pogoda. Poniedziałek pogodny, tylko na południu może pokropić Piotr Błoński

Pogodnie. Jedynie na południu kraju wzrost zachmurzenia do dużego, po południu miejscami słaby deszcz na Śląsku i w Małopolsce. Od 17 st. na Suwalszczyźnie, 21 w centrum kraju do 22 na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50km/godz.