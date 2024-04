Pogromcy Wieczystej z Jaśkowic grają dalej. Znamy półfinalistów Pucharu Polski w Małopolsce

Jedną z głównych ról w Wiślanach zaczyna odgrywać Dorian Gądek. Środkowy pomocnik, wychowanek Akademii Wisły z rocznika 2004, którego po wypożyczeniu do Garbarni i powrocie do krakowskiego klubu latem ubiegłego roku "Biała Gwiazda" pozbyła się lekką ręką, przez kilka miesięcy nie mógł znaleźć swojej przystani, ale po dołączeniu do drużyny Łukasza Skrzyńskiego odbudował się i prezentuje się na boisku coraz lepiej. Już przeciwko Wieczystej wyszedł w podstawowym składzie i zdobył gola z karnego, a w Limanowej trafił do siatki gospodarzy w pierwszej połowie meczu.

W półfinale piłkarze z Jaśkowic spotkają się z innym trzecioligowcem - Podhalem Nowy Targ, który wyeliminował po karnych Poprad Muszyna. W drugiej parze Beskid Andrychów zmierzy się z Bruk-Betem Termalica II Nieciecza. Mecze zostaną rozegrane w środę 22 maja o godz. 18.