Polak, który uratował Teslę Elona Muska, zainwestował w Żelichowie niedaleko Tarnowa. Adam Drewniany wybudował zakład w rodzinnej wiosce

Adam Drewniany - Polak, który uratował Teslę

Jak do tego doszło? W 2012 roku Adam Drewniany jako jedyny podjął się zaprojektowania i wdrożenia w ekspresowym tempie do masowej produkcji zestawu baterii (battery pack – red.) dla samochodu Tesla .

To właśnie za oceanem pochodzący z Żelichowa przedsiębiorca dorobił się majątku i zyskał przydomek „Polaka, który uratował Teslę”.

Inwestycja w Żelichowie warta 10 milionów dolarów

SBS Technology Poland w Żelichowie to jego najmłodsze biznesowe dziecko. Uruchomiony kilka tygodni temu zakład został w sobotę (20 kwietnia) oficjalnie otwarty. Halę produkcyjną poświęcił abp Henryk Nowacki .

- To co robię w Dolinie Krzemowej, chcę robić tutaj, w Żelichowie. Będą tu powstawały magazyny energii do zastosowania w indywidualnych domach i fabrykach, będą produkowane również części medyczne. Jestem jednym z największych wykonawców robotów da Vinci w Kalifornii, prawdopodobnie część produkcji tutaj będzie powstawała – mówi amerykański biznesmen polskiego pochodzenia.

Dodaje, że inwestycja w rodzinnej miejscowości warta 10 milionów dolarów to dopiero początek. Wykupił sąsiadujące z SBS Technology tereny o powierzchni 10 hektarów i planuje stawianie kolejnych hal produkcyjnych oraz co najmniej podwojenie wartości inwestycji. Na każdym kroku podkreśla przywiązanie do „Zielonej energii” – jego nowy zakład zasilany jest w całości z własnej farmy fotowoltaicznej, z wykorzystaniem magazynów energii produkowanych w firmach Drewnianego.