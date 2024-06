Projekty na 100 milionów w krakowskiej hucie. ArcelorMittal podsumowuje działalność

OTO PEŁNE PODSUMOWANIE, PRZYGOTOWANE PRZEZ ARCELORMITTAL:

Grupa ArcelorMittal zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Celem pośrednim dla europejskich zakładów jest redukcja emisji CO2 o 35 proc. do roku 2030 względem roku 2018.

- Dekarbonizacja to olbrzymie wyzwanie dla branży w całej Europie. By zakończyło się sukcesem musi zostać spełnionych kilka warunków m.in. dostęp do taniej, zielonej energii, po konkurencyjnych cenach. Wiemy, że transformacja będzie długotrwałym procesem, dlatego już w ramach naszych obecnych procesów produkcyjnych intensywnie pracujemy nad ograniczeniem naszego wpływu na środowisko – mówi Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland.

W ostatnich latach, w samej tylko Dąbrowie Górniczej firma zainwestowała w ochronę środowiska aż 700 mln zł - w stalowni wydajność systemu odpylania zwiększyła się trzykrotnie, spiekalnia zmniejszyła emisję pyłu z dwóch taśm ponadsześciokrotnie, a elektrociepłownia ograniczyła emisję pyłów o ponad 86 proc., tlenków azotu o 35 proc., a dwutlenków siarki o 66 proc. W Sosnowcu z kolei dzięki modernizacji elektrociepłowni oraz budowie instalacji odsiarczania i odpylania spalin spółka zredukowała emisję pyłu i dwutlenku siarki.