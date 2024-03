Policjanci z Oświęcimia zatrzymali agresywnego 41-latka. Usłyszał kilka zarzutów i trafił do aresztu

W niedzielę, 10 marca policjanci doprowadzili 41- latka do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, gdzie sędzia, po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, przychylił się do wniosku prokuratora, wydając postanowienie o trzymiesięcznym areszcie.

- Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku pozbawienia wolności, za groźby karalne grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za uszkodzenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - dodaje policjantka.