Policyjny pościg za srebrnym peugeotem koło Zakliczyna. Kierowca porzucił pojazd i uciekał pieszo. 28-latek ma sporo na sumieniu

Pościg za kierowcą na drodze koło Zakliczyna. W akcji grupa speed

Policjanci grupy speed tarnowskiego ruchu drogowego próbowali zatrzymać kierowcę srebrnego peugeota, który na drodze wojewódzkiej w Faściszowej jechał o 35 km/h więcej niż pozwalają przepisy ruchu drogowego.

- Kierowca pomimo wydanych poleceń do zatrzymania zignorował je i zaczął uciekać w kierunku Zakliczyna. Policjanci nieoznakowanym bmw ruszyli za nim w pościg – relacjonuje asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Uciekinier w obszarze zabudowanym rozpędził swoje auto do prędkości 114 km/h, a następnie zjechał do Lusławic. Przed jedną z posesji porzucił samochód i dalej uciekał pieszo. Został ujęty po ok. 200 metrach m.in. dzięki pomocy mieszkającego nieopodal policjanta z komisariatu w Czchowie.