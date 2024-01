Politechnika Krakowska oferuje nowy kierunek na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

"To studia dla osób lubiących stosowanie metod matematycznych i informatycznych do rozwiązywania problemów praktycznych, a także dla tych, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności uzyskane w trakcie studiów I stopnia o wysoko zaawansowane kompetencje z analizy dużych zbiorów danych, technologii chmurowych, uczenia maszynowego, modelowania stochastycznego, optymalizowania, projektowania" - wymienia krakowska uczelnia.

Dal przyszłych pracowników banków, administracji, ochrony zdrowia, branży IT...

Kto może startować?

Do udziału w rekrutacji PK zaprasza kandydatów, którzy mają tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, uzyskany na kierunku, dla którego dyscypliną wiodącą była matematyka lub co najmniej 70 proc. efektów uczenia się przypisano do dyscyplin naukowych: matematyka, informatyka techniczna i telekomunikacja oraz informatyka.

Ważne terminy

15 stycznia ruszy elektroniczna rejestracja kandydatów i potrwa do 5 lutego. Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w terminie od 6 do 9 lutego, a ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów - do 12 lutego. Uczelnia podkreśla, że studia na II stopniu matematyki stosowanej rozpoczynają się od semestru letniego, czyli od 26 lutego 2024 roku.