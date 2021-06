Polskie Wydawnictwo Muzyczne ze statuetką Fryderyka za płytę blue-ray z nagraniem opery "ahat-ilī – siostra bogów"

- Cudownie jest obserwować, jak fonograficzne przedsięwzięcie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego nie tylko zdobywa coraz szersze uznanie melomanów, ale kolejne krążki są zauważane przez krytyków i nominowane do prestiżowych nagród. Fryderyk dla realizacji ahat-ilī – siostra bogów Alka Nowaka i Olgi Tokarczuk to sukces artystów, rzeszy osób zaangażowanych w produkcję spektaklu i jego rejestrację oraz instytucji muzycznych, bez których to dzieło by nie powstało. To także dowód na to, że dzieła sceniczne powinny być oddawane publiczności w formie audio-wizualnej najwyższej jakości, bo takiej wymaga ich szczególny charakter - mówi dyrektor i redaktor naczelny PWM, Daniel Cichy.