Pomysł na obiad. Ribollita z warzywami, czyli toskańska zupa z fasoli i jarmużu [PRZEPIS]

Ribollita z warzywami, czyli toskańska zupa z fasoli i jarmużu [PRZEPIS]

Składniki:

200 g suchej białej fasoli „Jaś Tyczny Duży” (np. marki Halina)

500 ml przecieru pomidorowego

200 g wędzonego boczku

200 g jarmużu

1 duża cebula

2 marchewki

2 gałązki selera naciowego

3 ząbki czosnku

1 mała cukinia

4 średnie ziemniaki

250 ml wody

2 listki laurowe

4 ziarenka ziela angielskiego

1 łyżka listków tymianku lub 1 łyżeczka suszonego

1 łyżka posiekanych listków rozmarynu lub 1 łyżeczka suszonego

oliwa

sól i pieprz

Wykonanie

Fasolę moczymy przez noc. Następnego dnia gotujemy do miękkości.

Wszystkie warzywa myjemy, obieramy i kroimy w kostkę. Czosnek siekamy.

Boczek kroimy w 1cm słupki. Na odrobinie oliwy smażymy boczek. Powinien dobrze się wytopić i zarumienić. Jeśli boczek był bardzo tłusty zbieramy nadmiar oleju.

Dodajemy warzywa i czosnek. Całość smażymy przez 5 minut po czym dodajemy pomidory, wodę oraz przyprawy. Solimy do smaku. Gotujemy na małym ogniu przez 10 minut i umieszczamy w garnku fasolę. Gotujemy jeszcze przez 15 minut.

Jarmuż kroimy w duże kawałki i dodajemy do zupy. Całość gotujemy jeszcze przez 5 minut, Doprawiamy do smaku solą i pieprzem.