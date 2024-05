Marsz Równości pod patronatem nowego prezydenta Krakowa. Tęczowa flaga na urzędzie

Tegoroczna edycja Marszu Równości odbędzie się 18 maja. Jak napisał prezydent Krakowa w piśmie do organizatorów – Stowarzyszenia „Queerowy Maj”, prezydenckie poparcie w tym roku ma wyjątkową rangę, przede wszystkim z racji jubileuszu dwudziestolecia marszu. Równocześnie jest to też dla niego szczególny moment osobisty, Marsz Równości 2024 jest bowiem pierwszym wydarzeniem, które zdecydował się objąć patronatem już w pierwszym dniu na stanowisku prezydenta Krakowa.

To symboliczne podkreślenie zaangażowania w budowanie Krakowa jako miasta wrażliwego i tolerancyjnego, otwartego, będącego domem dla wszystkich. Nie bez powodu Kraków ma w swoim herbie symbol otwartych bram. Równość, wolność, solidarność i szacunek dla inności, to wartości, którymi nasze miasto chce się wyróżniać.

List prezydenta Aleksandra Miszalskiego do Stowarzyszenia „Queerowy Maj”:

- To wyjątkowy rok, bo 20. rocznica krakowskiego Marszu Równości. Prosi się więc, by do tych korzeni sięgnąć, ale zachęcamy też, by wziąć głęboki oddech, zatrzymać się na chwilę, usiąść na trawie i wspólnie odpocząć przed nowymi wyzwaniami. Celebrować naturę, ale też poszukać wygodnej drogi w tych nowych dla naszej społeczności okolicznościach politycznych i społecznych” – mówi Magda Dropek, współorganizatorka Marszu Równości.

Tegoroczna edycja Marszu Równości zaplanowana jest na 18. maja 2024 roku. Marszowy spacer rozpocznie się przed Muzeum Narodowym o godzinie 15.00, by następnie przejść m.in. ulicą Straszewskiego, Podwale, Szewską, Rynkiem Głównym, Grodzką, Krasińskiego i odpocząć ponownie przed Muzeum Narodowym.