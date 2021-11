Poręba Wielka. Wypadek na ul. Wadowickiej. Zderzenie czołowe fiata punto z dostawczym fordem na łuku drogi. Jedna osoba ranna. Są objazdy Monika Pawłowska

Wypadek na ul. Wadowickiej w Porębie Wielkiej. Na łuku drogi doszło do czolowego zderzenia fiata punto z dostawczym fordem. Ranny kierowca samochodu osobowego trafił do szpitala. KPP Oświęcim Zobacz galerię (3 zdjęcia)

We wtorek (2 listopada 2021 r.) o godz. 12.45 służby ratunkowe interweniowały na ul. Wadowickiej w Porębie Wielkiej (pow. oświęcimski). Na łuku drogi zderzył się osobowy fiat z dostawczym fordem. Kierowca osobówki został przewieziony do oświęcimskiego szpitala. Aktualnie odcinek drogi na którym doszło do zdarzenia, został wyłączony z ruchu drogowego. Służby kierują objazdami.