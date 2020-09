Porodówka w Żeromskim zyskała nowy blask. Co za zmiana!

Przebudowa bloku porodowego trwała od kwietnia tego roku. Całość prac kosztowała 510 tys. zł, z czego władze Krakowa przekazały 350 tys. zł, a urząd marszałkowski 160 tys. zł. Z kolei wyposażenie sal porodowych: fototapety, dekoracyjne dodatki, akcesoria do kangurowania, drobne ozdoby – zakupiono z pozyskanych darowizn.

Wystroje sal w klimacie pór roku, ciepłe światło i piękne dodatki – to tylko najbardziej widoczne efekty remontu porodówki w Żeromskim. Metamorfoza estetyczna to jednak nie wszystko. Znacząco zmieniła się także infrastruktura: wszystkie sale porodowe mają osobną łazienkę. Pacjentka w każdej chwili może skorzystać z prysznica w celu łagodzenia bólu, w jednej z sal jest także wanna do imersji wodnej.

Nowa jest cała aparatura medyczna schowana pod przyjaznymi panelami, sprzęt oraz meble: m.in. superfunkcjonalne łóżka, szafki, stołeczki, fotele, stanowisko do wypełnienia dokumentacji, kącik noworodka.