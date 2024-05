Postępowanie w sprawie 13-latki, która podczas wycieczki szkolnej w Zatorze urodziła dziecko. Podejrzanym jest 17-latek

Dziecko w szpitalu w Krakowie. 13-letnia matka opuściła już szpital w Oświęcimiu

Poród był zaskoczeniem dla wszystkich, gdyż prawdopodobnie nikt nie był świadomy, że 13-latka była w zaawansowanej ciąży. Wszystko wskazuje także, że nie była pod opieką lekarską. Opiekunowie grupy zorientowali się w sytuacji, gdy doszło do akcji porodowej w ośrodku. Zawiadomili służby medyczne i policję.

Dziewczyna z kolei przewieziona została na oddział ginekologiczny w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu, z którego została wypisana po trzech dniach w sobotę. Lekarze nie stwierdzili przeciwskazań medycznych do pozostawienie jej na dłużej.

Po zdarzeniu, które miało miejsce w środę, 15 maja, noworodek urodzony przez 13-latkę z powiatu sochaczewskiego w łazience w jednym z zatorskich ośrodków wypoczynkowych, trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. Lekarze ocenili jego stan, jako ciężki, ale stabilny.

Ojcem dziecka może być 17-latek

Jednocześnie policjanci z województwa mazowieckiego prowadzą czynności związane z ustaleniem ojca, który może usłyszeć zarzut obcowania z małoletnią poniżej 15. roku życia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że może to być 17-latek.

Według art. 200 Kodeksu karnego, kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. O wymiarze kary zadecyduje sąd dla nieletnich.

Otwarta pozostaje także sprawa opieki rodzicielskiej nad dzieckiem.