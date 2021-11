Potrawy na Boże Narodzenie. Pomysły na nowoczesne świąteczne dania jak z Instagrama [PRZEPISY]

Wigilia 2021. Specjalnie dla was zebraliśmy propozycję najbardziej fotogenicznych potraw, które doskonale sprawdzą się na świątecznym stole! Zobaczcie przepisy!

Szukasz inspirujących, nowoczesnych przepisów na Boże Narodzenie? Chcesz się podzielić zdjęciami w mediach społecznościowych? Zobaczcie nasze propozycje na dania jak z Instagrama!

Jak pokazują przeprowadzone przez Bakalland badania, duża część z nas dzieli się ze znajomymi swoimi kulinarnymi zmaganiami w postaci fotografii. A gdyby tak odwrócić sytuację i w te święta zainspirować się potrawami, które królują na zdjęciach zamieszczanych w mediach społecznościowych? Nic prostszego, specjalnie dla was zebraliśmy propozycję najbardziej fotogenicznych potraw, które doskonale sprawdzą się na świątecznym stole!

Idealna sałatka owocowa z chrupiącymi orzechami, kurczak nadziewany orzechowym musem podany w towarzystwie zapiekanych ziemniaczków w orzechowej panierce, a może pieczone owoce z bakaliami? To propozycje dań, które nie tylko są bardzo smaczne, ale gwarantują również zachwyt gości… i możliwość pochwalenia się swoimi świątecznymi, kulinarnymi zmaganiami w sieci! Idealna sałatka owocowa z chrupiącymi orzechami i burakiem.

Idealna sałatka owocowa z chrupiącymi orzechami i burakiem na Boże Narodzenie [PRZEPIS]

Składniki: 3 duże buraki

2 gałązki tymianku

sok z połowy cytryny

3 pomarańcze

100 g mixu sałat

pęczek rzodkiewki

1 owoc granatu

90 g migdałów lekko solonych Bakalland

70 g nerkowców lekko solonych Bakalland

2 łyżki oliwy

2 łyżki musztardy Dijon

2 łyżki płynnego miodu

Sól i pieprz do smaku

Wykonanie

Buraki dokładnie myjemy. Skrapiamy sokiem z cytryny i z dodatkiem gałązek tymianku zawijamy w folię aluminiową. Pieczemy w temperaturze 180 stopni aż będą miękkie. Po upieczeniu studzimy i kroimy w cienkie plastry. Na dużym półmisku wykładamy mix sałat. Na sałacie układamy pokrojone w plastry pomarańczę, rzodkiewkę i buraki. Całość posypujemy owocami granatu i orzechami. W osobnym naczyniu mieszamy oliwę, musztardę i miód, przyprawiamy do smaku. Gotową sałatkę polewamy dressingiem przed podaniem. Zapiekane ziemniaczki w orzechowej posypce.

Zapiekane ziemniaczki w orzechowej posypce - nowoczesne danie na święta [PRZEPIS]

Składniki: 0.5 kg ziemniaków

6 łyżek musztardy rosyjskiej

50 g masła

2 ząbki czosnku

1 łyżeczka oliwy

90 g migdałów lekko solonych Bakalland

70 g pistacji prażonych w piecu Bakalland

sól i pieprz do smaku

Wykonanie:

Ziemniaki obieramy, myjemy i kroimy na ćwiartki. W osobnym naczyniu przygotowujemy marynatę: musztardę, czosnek, posiekane orzechy: migdały lekko solone i prażone pistacje oraz masło. Dokładnie mieszamy, aż dobrze się ze sobą połączą. Następnie na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia układamy ziemniaki, które polewamy marynatą. Całość skrapiamy dodatkowo oliwą i przyprawiamy. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni – przez ok. 30 minut, aż będą miękkie i zarumienione. Ziemniaczki są idealnym dodatkiem do świątecznych mięs. Kurczak nadziewany musem orzechowym.

Kurczak nadziewany musem orzechowym na Boże Narodzenie [PRZEPIS]

Składniki: 1 duży kurczak

75 g Orzechów włoskich Chandler Bakalland

70 g Pistacji prażonych w piecu Bakalland

75 g Nerkowców Bakalland

2 marchewki

1 cebula

1 liść laurowy

kilka ziaren ziela angielskiego i jałowca

100 g Rodzynek Sułtańskich Bakalland

sól i pieprz do smaku

Wykonanie

Marchewki myjemy i ucieramy na tarce o drobnych oczkach. Cebulę kroimy w drobna kostkę. Warzywa podsmażamy na patelni razem z przyprawami (sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie, jałowiec). Gdy będą miękkie wyjmujemy przyprawy i jeszcze przez chwilę podsmażamy z rodzynkami. Orzechy moczymy w osobnym naczyniu (najlepiej przez noc), a następne blendujemy na delikatny mus, w zależności od preferencji smakowych możemy je doprawić. Zmielone orzechy dodajemy do marchewki z rodzynkami, a następnie tak przygotowanym farszem nadziewamy umytego kurczaka. Całość wkładamy w rękawie do pieczenia na ok. 30-40 minut do piekarnika nagrzanego do 180 stopni – aż kurczak będzie złocisty. Dobrze będzie smakował podany z pieczonymi ziemniaczkami w orzechowej posypce i skropiony cytryną. Pieczone owoce z musem bakaliowym i odrobiną chilli.

Pieczone owoce z musem bakaliowym i odrobiną chilli na świąteczny stół [PRZEPIS]

Składniki: ulubione owoce np. gruszki lub jabłka

100 g Żurawiny całe owoce Bakalland

100 g Śliwek całe owoce Bakalland

100 g Daktyli Bakalland

40 g BIO Chipsów Kokosowych Bakalland

100 ml mleka kokosowego

2 łyżeczki płynnego miodu

75 g Orzechów włoskich Chandler Bakalland

szczypta chilli

Wykonanie:

Owoce dokładnie myjemy przekrajamy na połówki i wydrążamy. Następnie na patelni podsmażamy suszone owoce z odrobiną chilli. Na sam koniec dodajemy do nich mleko kokosowe, miód i posiekane orzechy oraz chipsy kokosowe. Gotową masę przekładamy do owoców. Pieczemy przez ok. 30 minut w nagrzanym do 180 stopni piekarniku. Deser najlepiej smakuje podany na ciepło.

Źródło: Agencja TVN