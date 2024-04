TOP 10 dań ze szparagami, które skradną twoje serce. Zobacz, co można zrobić ze szparagów [PRZEPISY]

Sezon na szparagi w pełni! Te zdrowe, sezonowe warzywa robi się błyskawicznie. Nie bez powodu cesarz Oktawian August mawiał: Zrób to zanim ugotują się szparagi, co oznaczało, aby zrobić coś jak najszybciej. To pyszne, zdrowe i lekkostrawne warzywo można przyrządzić nie tylko szybko, ale i smacznie. A smakują wyśmienicie. Zobacz przepisy na dania ze szparagami, które skradną twoje serce.

Sałatka z zielonych szparagów i koziego sera z orzechami laskowymi

Sałatka z zielonych szparagów i koziego sera z orzechami laskowymi. Składniki 1 pęczek zielonych szparagów

1 pęczek rzodkiewki

1 cukinia

pół kg zielonego groszku

200 g sera koziego

garść rukoli

100 g orzechów laskowych Bakalland

1 łyżka miodu

1 łyżka oliwy

sok z połowy cytryny

sól i pieprz do smaku Wykonanie

Szparagi umyć, oderwać końcówki i ugotować na parze (pamiętajmy o tym, aby po ugotowaniu nie były za miękkie, ale chrupiące). Cukinię pokroić na cienkie paski, a rzodkiewki w plasterki. Wszystkie składniki przełożyć do większej miski, dodać garść rukoli oraz groszek. Następnie wystudzone szparagi pokroić wzdłuż na pół w i dodać do wszystkich składników razem z kozim serem. Na patelni uprażyć połówki orzechów laskowych, które na sam koniec, już wystudzone, dodać do pozostałych składników. Przed podaniem polać wszystko dressingiem przygotowanym na bazie miodu, oliwy, soku z cytryny i doprawionym solą oraz pieprzem.

Zupa ze szparagami „Francuska wiosna”

Zupa ze szparagami „Francuska wiosna”. Składniki 400 g zielonych szparagów

pęczek włoszczyzny

2 ziemniaki

50 ml śmietany 12%

pieprz

sól

1 liść laurowy

3 ziarenka ziela angielskiego

100 g Chrupiącej sałatki Bakalland

Wykonanie

Włoszczyznę obrać, marchewkę pokroić na drobniejsze kawałki, pozostałe warzywa włożyć w całości. Ziemniaki obrać, pokroić i dodać do pozostałych warzyw. Wywar ugotować z dodatkiem liści laurowych oraz ziela angielskiego. Gdy warzywa będą już ugotowane, zostawić w wywarze marchewkę i ziemniaki, dodać pokrojone szparagi i gotować je do momentu, aż zmiękną. Zupę zblendować. Po osiągnięciu satysfakcjonującej nas gęstej i jednolitej konsystencji kremu, dodać śmietanę, uprzednio hartując ją niewielką ilością ciepłej zupy w osobnym naczyniu. Przed podaniem zupy dodać Chrupiącą sałatkę Bakalland.

Szparagi z serem i boczkiem na cieście drożdżowym

Szparagi z serem i boczkiem na cieście drożdżowym. Składniki na ciasto

500 g mąki pszennej

250 ml wody

20 g drożdży

ok. 100 ml oliwy z oliwek

1 płaska łyżeczka soli

1/4 łyżeczki cukru Dodatkowo 300 g żółtego sera

1 pęczek świeżych, zielonych szparagów

2 łyżki masła

100 g wędzonego, parzonego boczku

Wykonanie

Mąkę przesiać do miski przez sito, dodać sól i wymieszać. Do letniej wody dodać cukier, drożdże i dokładnie wymieszać. Wlać roztwór do mąki i odstawić w ciepłe miejsce na 15 minut, żeby drożdże zaczęły pracować. Po tym czasie, powoli wlewając oliwę, zarobić elastyczne ciasto. Przykryć ściereczką i odstawić na 15 min. Ponownie wyrobić i uformować trzy kulki. Pozostawić je do wyrośnięcia. Po podwojeniu ich wielkości, z każdej uformować placek, rozwałkować i położyć na blaszce do pieczenia.

Szparagom odciąć twarde końcówki (ok. 3-4cm) i krótką chwilę poddusić na maśle. Ser zetrzeć na tarce na grubym oczku i posypać nim placki drożdżowe. Na wierzch wyłożyć plasterki boczku i podduszone szparagi. Upiec na złoty kolor.

Szparagi z serem i prażonymi migdałami

Szparagi z serem i prażonymi migdałami. Składniki 1 pęczek zielonych świeżych szparagów

30 g płatków migdałów

6 plastrów pokrojonego w plastry sera żółtego Gouda Dodatkowo 1 natka pietruszki

1/4 łyżeczki soli i pieprzu do smaku

Wykonanie

Szparagi dokładnie opłukać w zimnej wodzie, osuszyć i odciąć stwardniałe końcówki. Wrzucić do podłużnego garnka z zimną wodą, tak aby główki warzyw wystawały ponad taflę. Po doprowadzeniu do wrzenia, gotować na małym ogniu ok. 8 min. W tym samym czasie rozgrzać patelnię, dodać płatki migdałowe i wymieszać, aż do ich zrumienienia. Uprażone migdały odłożyć do miseczki. Szparagi powinny być już gotowe – należy widelcem sprawdzić ich miękkość. Wyciągnąć i odcedzić warzywa, aby lekko ostygły, następnie na desce cienko pokroić żółty ser w plastry. Szparagi ułożyć na talerzu, posypać podprażonymi migdałami i przykryć płatami sera. Całość udekorować listkami pietruszki. Do smaku można dodać soli i pieprzu.

Krem ze szparagów z grzankami

Krem ze szparagów z grzankami. Składniki 2 pęczki białych szparagów

2 kromki chleba

serek topiony

średnia cebula czerwona

1 litr bulionu drobiowego

szczypta gałki muszkatołowej

sól, pieprz do smaku

Wykonanie

Szparagi umyć, odkroić twarde końcówki i pokroić w 2-3 cm kawałki. W garnku roztopić masło, delikatnie zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę. Dodać szparagi, smażyć około 2 minuty co chwilę mieszając. Wlać gorący bulion, zagotować. Całość zblendować na gładką masę, pod koniec dodać opakowanie serka topionego i doprawić do smaku. Z kromek wyciąć dowolny kształt, opiec w tosterze lub piekarniku do osiągnięcia pożądanej chrupkości.

Szparagi z szynką dojrzewającą lub boczkiem

Szparagi z szynką dojrzewającą lub boczkiem. Składniki plastry szynki dojrzewającej lub boczku

szparagi

masło Wykonanie

W plaster szynki lub boczku zawinąć szparagi. Smażyć na maśle aż będą miękkie.

Szparagi z makaronem i piersią kurczaka

Szparagi z makaronem i piersią kurczaka. Składniki dowolny makaron

50 dag piersi z kurczaka

pęczek zielonych szparagów

10 pomidorków koktajlowych

świeży tymianek

1 łyżeczka słodkiej papryki

2 łyżki oliwy

sól, pieprz

Wykonanie

Makaron ugotować według zaleceń na opakowaniu. Pierś kurczaka pokroić na mniejsze kawałki, doprawić do smaku i podsmażyć na patelni na złoty kolor. Po umyciu szparagów odłamać. Podczas gotowania szparagów pamiętajmy, że miękną od głowy, dlatego ustawić je w wysokim garnku, luźno związane, tak aby główki wystawały ponad poziom wody i gotować 2-3 minuty. Umyte pomidorki koktajlowe pokroić na połówki. Na koniec wyłożyć na talerz makaron, podsmażonego kurczaka oraz ugotowane szparagi. Całość udekorować pomidorkami, świeżym tymiankiem i doprawić.

Zupa z białych szparagów

Zupa z białych szparagów. Składniki makaron

wiązka białych szparagów

woda

1 łyżeczka sosu sojowego

100 ml śmietanki słodkiej 18%

100 ml śmietany kwaśnej 18%

1 łyżka masła

1 łyżeczka mąki

sól, cukier, biały pieprz do smaku

ser (opcjonalnie)

Wykonanie

Makaron ugotować według zaleceń na opakowaniu. Szparagi obrać, odłamać końcówki, przekroić na pół i ugotować do miękkości w osolonej wodzie z dodatkiem cukru. Części z główką wyciągnąć, a dolne części zmiksować z wodą, w której się gotowały.

Przetrzeć przez sito, aby pozbyć się łyk, dodać sos sojowy, biały pieprz do smaku i masło. Obie śmietany połączyć z mąką, zahartować niewielką ilością zupy i wszystko połączyć.

Na koniec dodać szparagi z główką i makaron. Można posypać startym serem.

Makaron ze szparagami w sosie śmietanowym

Makaron ze szparagami w sosie śmietanowym. Składniki makaron kokardki lub inny

250 g białych szparagów

250 g zielonych szparagów

5 pomidorków koktajlowych

śmietana 36%

mąka

szczypta świeżo mielonego pieprzu

szczypta cukru

garść świeżej bazylii

Wykonanie

Makaron ugotować al dente. Obrać wcześniej umyte szparagi, odciąć z nich zdrewniałe końcówki. Ze szparagów odciąć czubki, resztę warzywa pokroić ukośnie na 4 cm kawałki. Umyć i pokroić pomidory na ćwiartki.

W garnku zagotować 300 ml wody, wrzucić do niej białe szparagi, gotować je przez 5 minut na średnim ogniu, po czym do garnka dodać zielone szparagi i gotować przez kolejne 5 minut, aż szparagi będą miękkie. Wyciągnąć szparagi, wodę zagęścić odrobiną mąki, dodać śmietanę i zredukować sos. Doprawić do smaku, wrzucić szparagi.

Do sosu ze szparagami dodać makaron, porwane listki bazylii, całość dokładnie wymieszać. Makaron rozłożyć na talerze, udekorować z wierzchu pomidorami, pozostałymi listkami bazylii oraz końcówkami szparagów.

Szparagi z bułką tartą

Szparagi z bułką tartą. Składniki 80 dag szparagów

sól

cukier

masło

2 łyżki tartej bułki

Wykonanie

Szparagi umyć, oskrobać z włókien, zdrapując je nożykiem od łebka w dół i powiązać nitką w pęczki, dobierając długością. W wysokim i wąskim rondlu zagotować wodę z solą i z cukrem, dodać łyżeczkę masła. Do wrzątku włożyć pionowo pęczki szparagów (łebki powinny wystawać ponad wodę) i gotować pod przykryciem aż będą miękkie. Ugotowane szparagi wyjąć z wody, rozwiązać pęczki, dokładnie odcedzić, ułożyć na półmisku i polać zrumienioną tartą bułką z dodatkiem masła.

