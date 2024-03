Natka pietruszki to prawdziwa bamba witaminowa. Co z niej zrobić? Proste i zdrowe – pesto pietruszkowe [PRZEPIS]

Natka pietruszki to niewątpliwie królowa… witaminy C! Już jedna garść tego warzywa pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę C!

Pesto pietruszkowe [PRZEPIS]

Wykonanie pesto:

Słonecznik namoczyć na noc w wodzie, następnie odcedzić na sitku i osuszyć. Dodać listki natki pietruszki, sok i skórkę z cytryny, czosnek, oliwę, parmezan, oraz szczyptę soli i pieprz. Całość zmiksować blenderem do uzyskania grudkowatej, równomiernie rozdrobnionej pasty.

Kromki chleba tostowego pokroić na paski o grubości ok. 1 cm. i ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Delikatnie skropić oliwą z oliwek i upiec w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni, aż pieczywo się zarumieni i będzie chrupiące. Paluchy po wystygnięciu przekładamy do miseczki

i podajemy z pesto pietruszkowym.