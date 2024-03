Pomysł na obiad – dorada. Dwa przepisy na pyszną rybę: pieczona dorada z nutą rozmarynu i pomarańczy i dorada po libańsku

O tym, że ryby są zdrowe nie trzeba nikogo przekonywać. Warto od czasu do czasu sięgnąć po doradę. To ryba chuda – 100 gram mięsa ma niecałe 120 kalorii. Do tego jest źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Dorada świetnie nadaje się do smażenia, duszenia, gotowania czy pieczenia.