Potrawy wigilijne. Jak przygotować karpia? 5 pomysłów na dania z karpia. Karp smażony, duszony i gotowany [PRZEPISY]

Jak przygotować karpia smażonego w panierce?

Karp z ziołami smażony

Karp w sosie z warzyw duszony w piekarniku

Karpia w warzywach przygotowuje się głównie na Śląsku, ale może warto wprowadzić go także do swojego wigilijnego menu?

Aby dobrze przygotować takiego karpia potrzebny będzie pęczek włoszczyzny (marchew, pietruszka, seler, por) dużo cebuli, cytryna oraz piernik lub razowe pieczywo. Obowiązkowym będzie także zaopatrzenie się w piwo - może być zarówno jasne, jak i ciemne oraz rodzynki lub migdały. Nie zapominajmy także o naszym bohaterze, który to podawany jest w formie dzwonków. Całość pracy można zamknąć w trzech etapach: warzywa z piwem (i wodą) zagotować, zagęścić piernikiem oraz słodkościami i zblendować robiąc aksamitny, gęsty sos z nutką słodyczy. Rybę obsmażyć (może być także panierowana lub duszona w cebuli) i doprawić. Na końcu połączyć z sosem i dusić, aż do wydobycia się prawdziwych aromatów.