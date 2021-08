Powiat olkuski. Dachowanie, potrącenie i wjazd w ogrodzenie – to wtorkowy bilans na drogach powiatu olkuskiego Monika Pawłowska

W Niesułowicach mercedes wbił się w ogrodzenie jednej z posesji. Policja Olkusz i cały powiat/Martyna Kaczara-Knap

We wtorek (24 sierpnia 2021 r.) na drogach powiatu olkuskiego nie było bezpiecznie. W Strzegowej doszło do potrącenia, w Wolbromiu dachował seat cordoba, a w Niesułowicach kierowca mercedesa wjechał w ogrodzenie jednej z posesji. Jedna ranna osoba została przewieziona do szpitala.