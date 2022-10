Powiat olkuski otrzyma prawie 100 milionów złotych dofinansowania. Środki zostaną przeznaczone na remonty i budowę nowych dróg. ZDJĘCIA Paweł Mocny

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła wyniki piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Tym razem do samorządów z całego kraju trafi blisko pięć miliardów złotych. Mają być one przeznaczone na rozwój stref przemysłowych. Jedynym samorządem z województwa Małopolskiego, który zakwalifikował się do otrzymania środków z rządowego programu jest powiat olkuski. Otrzyma on blisko 100 milionów złotych na przebudowę i budowę nowych dróg powiatowych.