Powiat. Punkty Limanovii i Sokoła. Passa MKS trwa nadal [Terminarz 4. liga, Liga Okręgowa, A i B Klasa]

„MKS Limanovia pod wodzą trenera Pawła Zegarka jeszcze nie doznała goryczy porażki w lidze, odnotowując imponujący wynik przez osiem kolejek z rzędu (7 wygranych i 1 remis)” - napisał na swoim profilu na Facebooku kierownik zespołu z Limanowej Mateusz Wroński-Tusik.

Po jedenastu kolejkach limanowianie mają w swoim dorobku 25 punktów, co daje im bardzo dobre czwarte miejsce w ligowym zestawieniu, ale warto pamiętać, że również wicelider tabeli Kolejarz Stróże ma tyle samo „oczek”, co MKS. Limanowianie dzięki swojej dobrej grze są jak na razie spokojni o ligowy byt. Ósma w tym momencie Tarnovia, ostatni bezpieczny zespół ligi, ma o siedem punktów mniej. Ekipa trenera Pawła Zegarka ostatni raz goryczy ligowej porażki zaznała jeszcze w połowie sierpnia, gdy w Stróżach dała się ograć Kolejarzowi 0:1 za kadencji… poprzedniego trenera Waldemara Warchoła. Obecny opiekun czwartoligowca z Limanowej miał wejście smoka do nowego klubu, jego podopieczni rozbili 6:0 Radłovię.