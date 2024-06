Radość w Popradzie Muszyna. W sobotę w Bieczu mecz o mistrza!

- Mieliśmy pomysł jak zawsze, znaliśmy rywala, wiedzieliśmy co gra. Musieliśmy skopiować mecz z Limanovią, rywal grał bardzo podobnie, to się udało. Już w pierwszej połowie mieliśmy słupek, poprzeczkę. Dzisiaj cel był prosty, trzy punkty, mamy już spokojne utrzymanie i bezpieczną pozycję w tabeli. Gramy dalej, możemy zakończyć tę rundę nawet na piątym miejscu, co pokazałoby, że praca została dobrze zrobiona. Mieliśmy cały sezon pod presją, jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Znamy swoją jakość, to nasz kolejny mecz bez porażki. Musieliśmy postawić po prostu tą „kropkę nad i” – mówił trener Batkiewicz w rozmowie z naszym reporterem w Oświęcimiu.