IV LIGA PIŁKARSKA. Poprad Muszyna zwycięstwem w Oświęcimiu nad Unią postawił pieczęć na utrzymaniu w małopolskiej elicie Jerzy Zaborski

W Unii Oświęcim zakładali, że ostatni mecz sezonu na własnym boisku będzie jedynym z kluczowych w walce o utrzymanie w IV lidze piłkarskiej. Tak się jednak złożyło, że oświęcimianie trzy dni wcześniej, w Trzebini, stracili definitywnie szanse na utrzymanie, więc przeciwko Popradowi Muszyna walczyli o honor. Co innego goście, którzy wciąż potrzebowali wygranej do postawienia pieczęci na utrzymaniu. Wykonali to zadanie, więc po meczu mogli fetować. W Oświęcimiu smutek, bo po ośmiu latach przychodzi im opuścić szczebel wojewódzki i porażką zakończyli sezon na własnym boisku, bo przed nimi jeszcze wyjazd do Myślenic.