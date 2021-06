Powołana przez papieża komisja zajmuje się sprawą kardynała Dziwisza. Bada zarzuty o tuszowanie pedofilii

Dzieje się. Kardynał Angelo Bagnasco jeździ po Polsce i rozmawia ze świadkami i ofiarami. Temat? Kard. Stanisław Dziwisz. Wiele wskazuje na to, że czeka nas trzęsienie ziemi - napisał na TT publicysta Tomasz Terlikowski.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski poinformował ostatnio w mediach społecznościowych: "Watykan prowadzi własne śledztwo. Niedawno ws. pewnego polskiego biskupa składałem zeznania przed komisję z Watykanu, złożoną z obcokrajowców, którzy specjalnie przyjechali do Polski, aby zbadać sprawę. To oznacza, że papież Franciszek traci chyba zaufanie dla władz polskiego episkopatu. A blokowanie przekazania akt kościelnych dla komisji państwowej tylko go w tym utwierdza".