Powrót do szkół. Od poniedziałku 31 maja uczniowie wszystkich klas uczą się stacjonarnie

Szkoły wracają do modelu nauki stacjonarnej z początku roku, w warunkach reżimu sanitarnego. Z reguły każda klasa ma przypisaną jedną salę, w której ma niemal wszystkie lekcje - np. z wyjątkiem informatyki, chemii, fizyki (wtedy przechodzi do specjalistycznych pracowni) czy - oczywiście - zajęć z wychowania fizycznego, które odbywają się na sali gimnastycznej.

- Szóste LO od poniedziałku pracuje już pełną parą - słyszymy od Czesława Wróbla, dyrektora VI LO w Krakowie. - Frekwencja wygląda imponująco. Oczywiście są i tacy, którym nauczanie zdalne bardziej przypadło do gustu, ale jednak większość uczniów cieszy się z powrotu do szkoły. Już kiedy uczniowie pojawili się w szkole w ramach nauczania hybrydowego, niektórzy, np. z klas drugich, podkreślali, że przez pandemię i zdalne nauczanie do tej pory nie bardzo mieli okazję się poznać. Wielu też artykułuje, że jednak uczenie się wspólne w klasie, dzielenie się wiedzą, a także dzielenie się wątpliwościami na forum publicznym jest lepsze dla przyswajania sobie wiadomości czy nowych umiejętności.

- Przechodzimy do normalności. Każdy może indywidualnie poprawiać ocenę, natomiast założyliśmy, że nie ma sprawdzianów z materiału z czasu zdalnego nauczania ani nie sprawdzamy zeszytów z tego okresu. Jeśli kartkówki, to tylko z tego, czego uczymy się na bieżąco - mówi nam Ewa Wodnicka, dyrektorka SP 53.

Dyrektorka podkreśla, że jej szkoła stara się, by powrót był dla uczniów sympatyczny. Pracownicy szkoły nagrali nawet film "Jak dobrze Was widzieć ponownie", który puszczany jest rano na korytarzu. - Po ponad pół roku siedzenia przed komputerem, teraz obserwujemy dzieci i siebie nawzajem. Nie ma u nas przypadków, by któreś dziecko odmawiało wyjścia z domu, wejścia do szkoły, ale od innych dyrektorów wiem, że tak gdzieniegdzie się zdarza - mówi dyr. Wodnicka. - Nasi uczniowie bardzo wyrośli. Wielu zapomniało kody do swoich szafek, a z kolei w środku znajdują za ciasne buty do przebrania... - opowiada też.