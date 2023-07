Powstanie obwodnica Zielonek. Podpisano umowę w sprawie inwestycji

Zachodnia obwodnica Zielonek (II etap) powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 od węzła z Północną Obwodnicą Krakowa do skrzyżowania z ul. Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach.

W ramach odcinka o długości ok. 2 km zaprojektowane zostaną m.in. dwa wiadukty, most, chodniki i ścieżki rowerowe, a także drogi dojazdowe do obsługi terenów przyległych. W projekcie zostanie uwzględniona przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.

- Małopolska rozwija się dynamicznie. Jako Zarząd Województwa Małopolskiego dbamy też o to, by rozwijała się równomiernie. Transport i komunikacja to jeden ze strategicznych obszarów - zaznaczył wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka.

W piątek, 21 lipca w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano została też umowa na budowę obwodnicy Zabierzowa. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: Powstanie obwodnica Zabierzowa z tunelem i czterema mostami. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach rządowego programu