POWTÓRKA z egzaminu ósmoklasisty. Co było na egzaminie z języka polskiego? Przypomnienie tematów wypracowań, lektur i zagadnień Anna Nowak

Egzamin ósmoklasisty 2021. Powtórka - co było na egzaminie w zeszłym roku? Najważniejsze informacje, tematy i lektury Archiwum

Egzamin ósmoklasisty 2021 z polskiego odbędzie się już 25 maja. To odpowiedni czas, aby przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia i tematy, które mogą pojawić się w arkuszu. Warto dowiedzieć się, co było na egzaminie ósmoklasisty z polskiego w zeszłym roku i na tej podstawie przygotować się do tegorocznego egzaminu. Poniżej prezentujemy najważniejsze tematy, lektury i przypominamy zagadnienia z 2020 roku!