Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA]

Nowa Biała. Dzień po wielkim pożarze

- To ogromna tragedia. To największy pożar w historii tej miejscowości - mówił nam Marcin Kolasa, wicewójt gminy Nowy Targ. - Na szczęście nikt nie zginął. W niedzielę rozpoczniemy szacowanie strat i akcję pomocy dla pogorzelców. Wiadomo, że większość z tych ludzi żyła z gospodarstw rolnych.

- To był ogromny pożar. Skala zniszczeń jest znaczna. Dziękuję służbom zaangażowanym w działania. Nie były one łatwe. Jesteśmy gotowi do udzielenia wszelkiej pomocy poszkodowanym. To będą dla nich trudne chwile. Moje służby są do pełnej dyspozycji. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc poszkodowanym przejść przez ten trudny etap – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Nowa Biała. Zbiórki na pomoc dla mieszkańców

Ruszyła już zbiórka internetowa: SZCZEGÓŁY TUTAJ

Do zbiórek zachęca też metropolita krakowski apb Marek Jędraszewski, który o godz. 15 abp będzie przewodniczył modlitwie w Nowej Białej w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z poszkodowanymi we wczorajszym pożarze.

"Dla okazania Chrystusowej miłości wobec potrzebujących zarządzam, by w przyszłą niedzielę, tj. 27 czerwca 2021 roku w każdej parafii Archidiecezji Krakowskiej włączono tę intencję do Modlitwy powszechnej, a przed kościołami zorganizowano zbiórkę ofiar na rzecz poszkodowanych w pożarze mieszkańców Nowej Białej. Zebrane środki zostaną przekazane za pośrednictwem Wydziału ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie na pokrycie najbardziej naglących wydatków osób dotkniętych pożarem" - napisano na stronie krakowskiej kurii.