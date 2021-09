Premier Morawiecki na otwarciu nowej komendy straży pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej

W przemówieniu premier Mateusz Morawiecki nawiązał do trudu pracy strażaków, którzy w skali całego kraju wzięli udział w ponad 580 tysiącach interwencji. Jak podkreślił, do takiej pracy potrzebny jest zarówno hart ducha, jak i sprzęt i pomieszczenia.

- Przed chwilą usłyszałem, że na to pomieszczenie czekaliśmy 40 lat. Ale także czekaliśmy od co najmniej 10 lat na środki rządowe, bo z 19 milionów 17 milionów złotych przeznaczyła storna rządowa, czyli budżet państwa na to, że strażnica w Dąbrowie Tarnowskiej mogła powstać - powiedział premier Mateusz Morawiecki.