Premiera filmu "Jojo Rabbit" na DVD i Blue Ray. Prawdziwa przyjaźń kontra nazistowska propaganda

Tytułowy bohater to młody Niemiec, którego największym marzeniem jest wstąpić do Hitlerjungend. Za najbliższego przyjaciela i kompana w codziennych trudach uważa wyimaginowanego przyjaciela - Adolfa Hitlera. Jego świat staje na głowie, gdy odnajduje na strychu młodą Żydówkę – Else, ukrywaną przez samotnie wychowującą go matkę. Początkowo chłopiec natchniony nazistowską propagandą widzi w dziewczynie wroga. Z czasem stawia jednak czoła swoim przekonaniom i poznaje, na czym polega prawdziwa przyjaźń, bo jak mówi Else – „jest dobrym człowiekiem”.