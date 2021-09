Prezydent Andrzej Duda o rozwoju cyberprzestrzeni i jej ochronie na Cybersec Forum w Krynicy-Zdroju [ZDJĘCIA]

Konferencja Cybersec skierowana jest przede wszystkim do polskich instytucji publicznych, do przedstawicieli sektora prywatnego, świata nauki i środowisk eksperckich. W debatach uczestniczą także eksperci z zagranicy. W programie imprezy, która w tym roku debiutuje w zamian Forum Ekonomicznego (te przeniosło się do Karpacza) odbyło się 60 wystąpień, paneli i dyskusji na czterech scenach z udziałem kilkuset osób na żywo on-line. Gościem ostatniego dnia imprezy był prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa nie pierwszy raz gościła w Krynicy-Zdroju. Przypomnijmy prezydent Duda był gościem specjalnym Forum Ekonomicznego w 2015 roku, a na imprezie gościł również dwa lata później.

W swoim wystąpieniu Andrzej Duda podkreślił, że rozwój cyberprzestrzeni to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi dzisiaj ludzkość.