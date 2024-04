Prof. dr hab. Piotr Jedynak 307. rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Czteroletnią kadencję rozpocznie 1 września 2024 roku

- W kampanii wyborczej w br. brało udział czworo kandydatów – to jest rzadkość jak na specyfikę szkolnictwa wyższego w Polsce. W innych uniwersytetach kandydatów jest zwykle dwóch, czasami nawet jest tylko jeden, więc zwyciężyć w takiej rywalizacji z bardzo dobrymi konkurentami: moją koleżanką i kolegami prorektorami nie był łatwo. Podkreślałem już wcześniej, że ostatnie dwa miesiące to były najbardziej pracowicie spędzone dwa miesiące w moim życiu zawodowym, ponieważ wymagania tej kampanii wyborczej związane z różnymi debatami i spotkaniami powodowały, że w jednym tygodniu trzeba było dyskutować o kwestiach ochrony klimatu środowiska, a w innym tygodniu o kwestiach sytuacji zawodowej asystentów i adiunktów w uniwersytecie, więc biorąc pod uwagę, że w tej kadencji pełnię funkcję prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej, wiele zagadnień z tej kampanii wyborczej nie było mi bliskich, ale bardzo dużo się nauczyłem i to jest taki optymistyczny punkt tej kampanii, ponieważ wyzwania stojące przed uniwersytetem i całym szkolnictwem wyższym w Polsce są duże. My mamy aspiracje zdecydowanie przewyższające nasze obecne miejsca w rankingach, chcemy być jak najlepszym uniwersytetem badawczym, ale równocześnie stawiamy na wysoką jakość kształcenia oraz chcemy być otwarci na nowości – mówił rektor elekt UJ prof. Piotr Jedynak.