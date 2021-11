Prof. Lidia Morawska z listy najbardziej wpływowych ludzi świata urodziła się w Tarnowie. Przekonała WHO, jak przenosi się wirus SARS-Cov-2 Andrzej Skórka

Prof. Lidia Morawska znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych osób świata 2021 roku magazynu „Time” Queensland University of Technology Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Prof. Lidia Morawska znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych osób świata 2021 roku magazynu „Time” za pracę nad rolą aerozoli w rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 i przekonanie do tego WHO. Urodziła się w Tarnowie, jest profesorem na Queensland University of Technology (QUT) w Brisbane oraz dyrektorem Międzynarodowego Laboratorium Jakości Powietrza i Zdrowia w QUT. W rozmowie z naszą gazetą opowiada nie tylko o swojej - kluczowej - roli w badaniach nad pandemią, ale również o swoich korzeniach.