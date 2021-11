Program Czyste Powietrze. W Małopolsce beneficjentom wypłacono ponad 140 mln złotych

FLESZ - Polska odchodzi do węgla Jest porozumienie

Na wstępie, dr Kazimierz Koprowski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie poinformował o najważniejszych osiągnięciach Funduszu związanych z działaniem programu Czyste Powietrze na przestrzeni ostatnich trzech lat. Pierwszym z nich jest zaproszenie do udziału w realizacji tego programu banków, których na ten moment jest już osiem, a ich głównym zadaniem jest udzielanie pożyczek beneficjentom. Jak mogliśmy się dowiedzieć takich wniosków o udzielenie pożyczek jest już ponad 108. Ponadto od samego początku działania Programu, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wpłynęło 39 tys. wniosków, z czego ponad 38 tys. wniosków dotacyjnych i ok. 105 wniosków pożyczkowych. Łącznie, w skali ogólnopolskiej, tych wniosków wpłynęło ponad 264 tys. na kwotę ponad 4,3 mld. zł (w tym wnioski pożyczkowe).