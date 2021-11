Protest w Rytrze. Blisko sto osób zablokowało drogę krajową nr 87. Mówią stanowcze "nie" dla tirów w Dolinie Popradu [ZDJĘCIA]

Kolejny protest, który zorganizowano w czwartek 4 listopada o godz. 16 w Rytrze przyciągnął blisko sto osób. Na transparentach można było dostrzec m.in. : "Turyści chcą tu odpoczywać, a nie krajobraz tirów podziwiać". O bezpieczeństwo protestujących dbali policjanci. Co jakiś czas na kilka minut uczestnicy zatrzymywali się, aby przepuścić samochody stojące w korku. Blokując jezdnię chcieli pokazać, jak będzie wyglądała sytuacja na drodze, kiedy zwiększy się tutaj natężenie ruchu.

Głośno wybrzmiały hasła m.in.: "Nie ma tutaj mowy na ruch tranzytowy", "Przepraszamy za utrudnienia mamy tranzyt do obalenia", "Nie dla tranzytu Doliną Popradu" czy "Gdy górale się zjednoczą wszystkie trudności przeskoczą".

Zdaniem protestujących w wyniku budowy obwodnicy Piwniczna- Zdrój straci status uzdrowiska, a cały obszar Doliny - atrakcyjność turystyczno-wypoczynkową, co odbije się na mieszkańcach, dla których te branże stanowią główne źródło utrzymania. Krajobraz mogą oszpecić ekrany akustyczne i estakady. To nie wszystko, bo wydłuży się czas dojazdu do szkół średnich, pracy i urzędów w Nowym Sączu.